Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях написал об этом в своем твиттере. Впрочем, напоминает агентство ТАСС, это далеко не первая попытка 31-летнего спортсмена оставить единоборства. Макгрегор уже собирался закончить карьеру 4 года назад. В последний раз он объявил о таком решении весной прошлого года. В списке ста самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes ирландец занимает 53 строчку.
2020-06-07T10:05:00+03:00
2020-06-07T10:07:49+03:00
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10:05, 07 июня 2020
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