Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях написал об этом в своем твиттере. Впрочем, напоминает агентство ТАСС, это далеко не первая попытка 31-летнего спортсмена оставить единоборства. Макгрегор уже собирался закончить карьеру 4 года назад. В последний раз он объявил о таком решении весной прошлого года. В списке ста самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes ирландец занимает 53 строчку.