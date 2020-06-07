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10:05, 07 июня 2020

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях написал об этом в своем твиттере. Впрочем, напоминает агентство ТАСС, это далеко не первая попытка 31-летнего спортсмена оставить единоборства. Макгрегор уже собирался закончить карьеру 4 года назад. В последний раз он объявил о таком решении весной прошлого года. В списке ста самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes ирландец занимает 53 строчку.



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