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10:04, 07 июня 2020

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

В столице, считает он, есть все условия для этого. Нерешительность в вопросе снятия карантинных мер может стать губительной для сферы культуры, сказал агентству НСН экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы от «Единой России». Ранее мэр столицы Сергей Собянин сказал, что на следующей неделе можно будет принимать «радикальные решения» по смягчению ограничений. График снятия карантинных мер ожидается уже завтра.

Также Собянин отметил, что несмотря на увеличение пассажиропотока, в Москве сохраняется положительная динамика в борьбе с коронавирусом. Собянин подчеркнул, что сейчас важно не допустить повторного роста заболеваемости.



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