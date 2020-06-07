Сегодня в Белоруссии пройдут акции в поддержку оппозиционера Сергея Тихановского в формате сбора подписей

Акции в поддержку оппозиционера, видеоблогера Сергея Тихановского пройдут 7 июня в городах Белоруссии. Формально они будут организованы как сбор подписей в поддержку его жены Светланы Тихановской. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политический аналитик Артем Шрайбман, отметив, что неделю назад власти начали задерживать участников таких акций.

«Завтра будет серия пикетов акций в поддержку Тихановского. Они будут как минимум массовыми, как в прошлое воскресенье, когда тысячи человек участвовало в Минске, когда было несколько сот метров в областных центрах, где выстраивались люди. Оценить сложно сколько будет участников, так как непонятно, напугали или нет эти аресты людей, участвовавших в подобных акциях. Формально – это пикет по сбору подписей, где люди приходят сдавать подписи», — сказал он.

По словам А.Шрайбмана, задержания участников акций начались неделю назад и вероятность велика превентивных задержаний, чтобы люди не успели дойти до мест проведения акций. «Власть решила, что они выходят за рамки закона, всю неделю были задержания. Превентивные аресту, думаю, будут и завтра на пути на акцию, чтобы они не доехали до акции», — отметил он.

А.Шрайбман добавил, что политический видеоблогер и руководитель инициативной группы кандидата в президенты Светланы Тихановской, и его соратники были задержаны в минувшую пятницу в Гродно за «насилие в отношении сотрудников милиции», хотя ситуация была искусственно спровоцирована, и в данный момент все задержанные находятся в изоляторе временного содержания в Минске. Соратники Тихановского, устраивавшие пикеты в его поддержку, впоследствии задерживались по административным делам.