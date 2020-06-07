Ветер осложняет работы по ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ

Из-за этого перемещаются загрязненные пятна, и приходится перебрасывать людей и технику, говорят в МЧС. В то же время, по словам первого замминистра Александра Чуприяна, за минувшие сутки участники операции сделали больший объем работ, чем за минувшие сутки. Тем временем в компании «Норникель» отвергают сообщения, что аварийный резервуар на Норильской ТЭЦ уже 4 года находился в ремонте. Об этом корреспонденту «Эха Москвы» сказал вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.
2020-06-07T10:02:00+03:00
2020-06-07T10:03:17+03:00
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10:02, 07 июня 2020
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