Ветер осложняет работы по ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ

Из-за этого перемещаются загрязненные пятна, и приходится перебрасывать людей и технику, говорят в МЧС. В то же время, по словам первого замминистра Александра Чуприяна, за минувшие сутки участники операции сделали больший объем работ, чем за минувшие сутки. Тем временем в компании «Норникель» отвергают сообщения, что аварийный резервуар на Норильской ТЭЦ уже 4 года находился в ремонте. Об этом корреспонденту «Эха Москвы» сказал вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.