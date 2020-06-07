Журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприёмника в Москве

Об этом сообщает корреспондент «Эха Москвы».

Азар провел там 10 суток. Его задержали возле столичного главка МВД на Петровке за одиночный пикет в поддержку основателя интернет-проекта Омбудсмен полиции Владимира Воронцова. Он проходит подозреваемым по нескольким уголовным делам. Сначала Тверской суд дал журналисту и муниципальному депутату 15 суток, признав виновным в нарушении запрета на проведение публичных мероприятий, несмотря на то, что одиночные пикеты законом не запрещены. Позже Мосгорсуд сократил срок на 5 суток. После ареста Азара на Петровке возле столичного главка МВД ежедневно проходили одиночные пикеты. Полиция на них задержала десятки людей: журналистов, политиков, писателей, активистов. При этом пользователи социальных сетей обратили внимание, что у полицейских, которые задерживали 29 мая журналистов Эха Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, а также главреда издания Медиазона Сергея Смирнова, были одинаковые жетоны. Около 85 тысяч человек подписали интернет-петицию с требованием освободить журналиста и муниципального депутата и всех задержанных за одиночные пикеты.

Помимо Москвы одиночные пикеты проходили в Петербурге и Нижнем Новгороде — в общей сложности полицейские задержали около 130 протестующих.