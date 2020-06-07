Жителей России ждет капризное лето, говорят в Гидрометцентре

На всей территории страны жара будет чередоваться холодом и дождями, приводит слова научного руководителя учреждения Романа Вильфанда издание РБК. Причиной этого специалисты называет нестандартное движение воздушных масс — не с запада на восток, как обычно, а с севера на юг и с юга на север. Сильнее всего, по словам Вильфанда, переменчивость погоды будет проявляться на Урале. Ожидается, что самая жаркая погода в июне установится в Западной Сибири и на Чукотке. А в Смоленской, Брянской и Тверской областях температура может упасть чуть ниже климатической нормы.