Певица Мадонна пришла на марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда в Лондоне

На фотографиях с акции видно, что она передвигается при помощи костылей. По некоторым данным, певица получила травму во время недавнего тура, пишет издание РБК. Марш памяти погибшего при задержании жителя Миннеаполиса в британской столице к вечеру субботы перерос в массовые беспорядки. Сообщается, что не менее десяти полицейских получили травмы.