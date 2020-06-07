Певица Мадонна пришла на марш памяти афроамериканца Джорджа Флойда в Лондоне

На фотографиях с акции видно, что она передвигается при помощи костылей. По некоторым данным, певица получила травму во время недавнего тура, пишет издание РБК. Марш памяти погибшего при задержании жителя Миннеаполиса в британской столице к вечеру субботы перерос в массовые беспорядки. Сообщается, что не менее десяти полицейских получили травмы.
2020-06-07T09:33:00+03:00
2020-06-07T09:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 07 июня 2020
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