Президент Бразилии поддержал решение своего правительства частично скрыть данные по ситуации с коронавирусом в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение своего правительства частично скрыть данные по ситуации с коронавирусом в стране. В своем твиттере он написал, что сводные данные не дают истинной картины. На этой неделе бразильское министерство здравоохранения перестало сообщать об изменении общего числа подтвержденных случаев, передает агентство Reuters. Кроме этого, правительство передвинуло на позднее время ежедневные сообщения о числе новых пациентов, а также о количестве смертей, после выпуска вечерних новостей. Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных – свыше 670 тысяч. Скончались почти 36 тысяч заболевших. При этом президент Болсонару считает, что опасность коронавируса преувеличена.