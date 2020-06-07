Журналист и муниципальный депутат Илья Азар должен сегодня освободиться из московского спецприемника

На прошлой неделе Тверской суд Москвы приговорил его к 15 суткам ареста по обвинению в нарушении порядка проведения пикета и нарушении требований режима ограничений. Несколько дней назад Мосгорсуд снизил срок наказания до 10 дней. Азара задержали на одиночном пикете у здания ГУ МВД Москвы на Петровке. Он вышел на акцию, которая не требует по закону согласования, в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. После задержания Азара уже в его поддержку также проходили одиночные пикеты на Петровке. Их участников задерживала полиция.