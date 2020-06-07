Компания «Норникель» планирует уже в этом месяце завершить первые внутренние проверки после аварии на ТЭЦ-3

Результаты по всем проверкам ожидаются к концу года. Сейчас сотрудники оценивают состояние резервуаров не только на пострадавшем предприятии, но и на других объектах. В конце мая на норильской ТЭЦ из-за аварии в землю и местные реки попало более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Сотрудникам МЧС удалось остановить дальнейший разлив нефтепродуктов, в течение двух недель они планируют откачать топливо из водоемов.