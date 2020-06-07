Сезон американской гоночной серии IndyCar официально стартовал в Техасе

Этот этап, как и несколько следующих пройдут в укороченном формате и без зрителей.

Мировой автоспорт постепенно возвращается к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Хотя периодически все еще появляются новости об отмене запланированных на этот год этапов, некоторые чемпионаты возобновляют или уже начали сезон-2020. Первой «ласточкой» стала американская серия NASCAR, а теперь эстафету принял чемпионат IndyCar. Первым стал этап в Техасе, который прошел этой ночью и ранним утром по московскому времени. Эти соревнования, а также те, которые последуют за ними, будут проводиться без зрителей на трибунах и в укороченном формате: тренировочные заезды, квалификация и сама гонка в один день. К тому же сокращена дистанция – 200 кругов вместо 248. Также число сотрудников, которые присутствуют на трассе, ограничено, а контакт между людьми в паддоке – минимизирован. Руководство IndyCar объявило о планах провести 15 этапов в этом году. Главная гонка ведущей формульной серии США – Инди 500 – запланирована на 23 августа. Дата последнего этапа пока не определена.

Вскоре будет дан старт и сезону Формулы-1, первый Гран-при, как ожидается, пройдет 3-5 июля в Австрии.