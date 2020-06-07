В московских храмах, открывшихся накануне, пройдут богослужения по случаю праздника Святой Троицы

В московских храмах, открывшихся накануне после двухмесячного перерыва, пройдут богослужения по случаю одного из важнейших христианских праздников – Святой Троицы. Патриархия распорядилась соблюдать меры, введенные Роспотребнадзором в связи с коронавирусом. В частности, речь идет о необходимости носить перчатки и маски, держать социальную дистанцию. Из-за этого в некоторых храмах литургию проведут на открытом воздухе. Между тем, некоторые приходы вынуждены проводить службы по записи, ограничивая таким образом число прихожан.
2020-06-07T08:33:00+03:00
2020-06-07T08:35:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 07 июня 2020
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