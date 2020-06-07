В московских храмах, открывшихся накануне, пройдут богослужения по случаю праздника Святой Троицы

В московских храмах, открывшихся накануне после двухмесячного перерыва, пройдут богослужения по случаю одного из важнейших христианских праздников – Святой Троицы. Патриархия распорядилась соблюдать меры, введенные Роспотребнадзором в связи с коронавирусом. В частности, речь идет о необходимости носить перчатки и маски, держать социальную дистанцию. Из-за этого в некоторых храмах литургию проведут на открытом воздухе. Между тем, некоторые приходы вынуждены проводить службы по записи, ограничивая таким образом число прихожан.