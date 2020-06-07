«Роскосмос» запатентовал «ловушку» для космического мусора

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бюллетень Роспатента. В описании говорится, что изобретение представляет собой сеть с крупными ячейками конической формы на раздвижной рамке. Устройство оснащено маневровыми двигателями и прикрепляется к космическому кораблю тросом. Таким «сачком» можно поймать мусор и отбуксировать его для дальнейшего сожжения в плотных слоях атмосферы или же перевода на орбиту захоронения.

По данным российского космического агентства, на начало 2019 года на орбите Земли находилось около 700 тысяч объектов, которые могли угрожать кораблям и МКС.