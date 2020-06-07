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08:32, 07 июня 2020

В центре Вашингтона вновь началось мародерство

После крупнейшей с начала протестов в американской столице акции несколько человек разбили витрину кафе в Национальном здании прессы недалеко от Белого дома и попытались проникнуть внутрь. Они несколько раз бросили в стекло металлическую урну для мусора.

Еще один молодой человек стоял рядом на перекрестке, чтобы предупредить о приближении полиции. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако нарушители успели скрыться, передает ТАСС. До этого в течение дня акции протеста в американской столице носили исключительно мирный характер.



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