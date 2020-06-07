Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Курмангали сообщил, что заразился коронавирусом

Он находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное, написал он в Фейсбуке. Курмангали отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В его резиденции усилен санитарный режим. Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка переболели коронавирусом в мае.
2020-06-07T08:31:00+03:00
2020-06-07T08:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 07 июня 2020
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