Количество пассажиров в московском транспорте продолжает расти и достигло 5 миллионов человек в сутки

Но все же это не 8-10, как ранее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в самом минимальном значении было 3 с небольшим. Градоначальник подчеркнул, что несмотря на открытие торговли, бытовых услуг, все равно сохраняются положительные тренды: меньше стало выявляемых пневмонии, меньше вновь выявленных больных COVID 19, меньше смертей. Очень важно, не возвращаться назад в сложную ситуацию, отметил Собянин.