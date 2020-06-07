Количество пассажиров в московском транспорте продолжает расти и достигло 5 миллионов человек в сутки

Но все же это не 8-10, как ранее, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в самом минимальном значении было 3 с небольшим. Градоначальник подчеркнул, что несмотря на открытие торговли, бытовых услуг, все равно сохраняются положительные тренды: меньше стало выявляемых пневмонии, меньше вновь выявленных больных COVID 19, меньше смертей. Очень важно, не возвращаться назад в сложную ситуацию, отметил Собянин.
2020-06-07T08:31:00+03:00
2020-06-07T08:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 07 июня 2020
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