В Москве сегодня простятся с актером Михаилом Кокшеновым

Народный артист России умер в четверг на 84-м году жизни.

Прощание с Михаилом Кокшеновым начнется сегодня в 10:30 утра в ритуальном зале Митинского крематория. После этого актера кремируют, а урну с прахом захоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. Об этом в фейсбуке написала поэтесса Любовь Воропаева, добавив, что Кокшенов будет похоронен рядом со своей матерью, бабушкой и другими родственниками.

Народный артист России, которому было 83 года, умер поздно вечером 4 июня в подмосковной частной клинике. Тремя годами ранее он перенес инсульт и в последнее время не появлялся на публике. Кокшенов работал в нескольких театрах, а в кино впервые сыграл в 1957 году. На его счету больше 100 ролей, в том числе в знаменитых советских фильмах «Женя, Женечка и «катюша» и «Не может быть». В 1990-е годы он также дебютировал в качестве режиссера.

Ранее сообщалось, что в Мосгордуме готовы рассмотреть вопрос об установке памятной доски на доме, где жил Кокшенов.