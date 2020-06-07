Суд о находящемся в Нидерландах скифском золоте приостановлен из-за эпидемии коронавируса

Пока не понятно, когда он возобновится, сообщили ТАСС директора крымских музеев. Там выразили надежду, что слушания продолжатся до конца года. Скифское золото — коллекция из более чем 2 тысяч экспонатов, которые использовались для выставки, проходившей в 2014 году в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. После присоединения Крыма к России свои права на коллекцию, вывезенную с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама приостановил процедуру возвращения ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

