В Партизанском районе Красноярского края дождями размыло два моста — на 65 и 50 км автодороги Партизанское-Мина. С пятью селами нарушено транспортное сообщение, этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД. На месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД и дорожной организации.

Сегодня утром из-за обильных осадков и последующего паводка произошел подъем воды в реке Сейба в Курагинском районе края.

Вода подтопила участок дороги на 25-м километре трассы между Щетинкино и Джойкой. Автомобилистам приходится делать крюк в 600 км.