В московских храмах сегодня пройдут богослужения по случаю Дня святой Троицы – одного из главных православных праздников. Церкви столицы открыли свои двери для прихожан только накануне. Отец Григорий, настоятель Храма Всемилостивого спаса в Митино считает, что есть много аргументов как за, так и против снятия ограничений, но в целом решение, уверен он, своевременное и очень продуманное — делается все, чтобы минимизировать возможные риски.

Отец Григорий напомнил, что тех, кто находится в группе риска — людей старше 65 и с хроническими заболеваниями — просят оставаться дома.