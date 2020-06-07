Высылаемые из Чехии дипломаты сегодня вылетят в Россию

Их вынудили уехать после международного скандала.

Два российских дипломата должны в скором времени отправиться из Праги в Москву. Ранее чешские власти объявили их персонами нон-грата. Министр иностранных дел республики Томаш Петржичек говорил, что ведомство пыталось уладить противоречия другими методами, но подход России не оставил иного выбора.

О решении выдворить двоих представителей России на этой неделе объявил и глава республики Андрей Бабиш. Как сообщает агентство Reuters к такому решению власти пришли после того, как один из россиян оклеветал другого, то есть он сделал ложный донос местным спецслужбам о том, что его коллега ввёз в страну смертельный яд рицин.

Первыми об этой ситуации написало чешское издание Respekt. По его данным, российский дипломат был участвовал в подготовке к нападению на местных политиков, которые критикуют Москву и которые были причастны к сносу памятника маршалу Коневу в Праге.

Тем временем в российском посольстве в Чехии объявили, что расценивают произошедшее как «недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ».