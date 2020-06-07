В Нью-Йорке прошел митинг медработников

Врачи и медсестры собрались в Центральном парке в поддержку движения за права афроамериканцев и против полицейской жестокости. Примечательно, что для места проведения акции была выбрана та часть парка, где совсем недавно располагался палаточный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Как сказала одна из организаторов акции, они «не для того спасали жизни людей во время этой чертовой пандемии, чтобы потом полицейские их забирали». Протестующие потребовали, чтобы допустимые при задержании действия полицейских были изменены.

Несмотря на то, что с 8 часов вечера в Нью-Йорке действует комендантский час, акции протеста в различных районах продолжались до позднего вечера. Во избежание мародерства район дорогих магазинов, Сохо, в субботу был полностью перекрыт полицией.