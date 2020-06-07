Спасатели и спецтехника Арктического отряда пополнят силы МЧС по ликвидации ЧП в Норильске

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там отметили, что снегоболотоходы позволят ускорить мобильность группировки. Они приспособлены для работы в арктической зоне и не повреждают тундровое покрытие. Специалисты отряда будут задействованы в проведении разведки загрязненной территории и оказании необходимой помощи при ликвидации ЧС.

Авария произошла 29 мая на предприятии «Норникеля». Из резервуара разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Они попали в грунт и в водоемы. К ликвидации последствий привлечено порядка 500 человек и свыше 70 единиц техники.