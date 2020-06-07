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06:03, 07 июня 2020

Несколько самолетов с российскими туристами должны сегодня вылететь в страну

Один рейс – из Бангкока во Владивосток – отложен на неопределенное время, сообщили в министерстве связи, не уточнив причину.

На сегодня, в соответствии с расписанием Минкомсвязи, запланировано несколько вывозных рейсов. Из Бишкека, Белграда и Кишенева в Москву, из киргизского города Ош в Новосибирск, из Ташкента в Санкт-Петербург. Кроме того, ранее сообщалось, что еще один вывозной рейс отправится из Мехико в Москву.

Между тем, за рубежом по-прежнему остаются десятки тысяч россиян. К концу мая, по официальным данным, за границей ждали возвращения на родину 25 тысяч человек. Эту цифру министр иностранных дел Сергей Лавров озвучивал на заседании Совета безопасности. Почти столько же россиян, утверждают в МИДе, в страну уже вернулись благодаря вывозным рейсам. Многие соотечественника, застрявшие в других государствах, жаловались на трудности, связанные с жильем, деньгами и неопределённостью относительно их возвращения домой.

Россия прекратила авиасообщение с другими странами с 27 марта. Исключение сделано только для грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов.



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