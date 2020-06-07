Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля

Страна будет придерживаться ранее принятого соглашения, заявила министр энергетики Росио Нале. Ранее президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор также сообщил, что республика не пойдет на дополнительное уменьшение добычи в рамках ОПЕК+. В апреле Мехико согласился снизить добычу в мае и июне на 100 тысяч баррелей в сутки.

Накануне нефтеэкспортеры договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне. Кроме того, страны, которым не удалось полностью выполнить условия соглашения, обязались в июле—сентябре компенсировать несоблюдение квот.



В апреле этого года из-за пандемии коронавируса и вызванного ей падения производства, цены на нефть рухнули, вплоть до абсурдных отрицательных значений. Страны ОПЕК вынуждены сократить добычу почти в 10 миллионов баррелей в сутки. Мера дала результат, цены постепенно поползли вверх и несколькими днями ранее перевалили за отметку в 40 долларов, важную для российской экономики. Министрам стран-членов картеля удалось продлить действие соглашения еще на один месяц, до августа. При этом те, кто не снизил добычу, компенсируют это дополнительными объемами снижений, до сентября. Блумберг сообщает, что Россия и Саудовская Аравия в течении недели уговаривали Ирак, Нигерию и другие страны и сумели добиться даже более значительного результата, увеличив объем сокращений на 2 миллиона баррелей.



Согласно ранее подписанным договоренностям, восстанавливать добычу предстоит постепенно. В будущем году страны-участники будут добывать почти на 6 миллиардов баррелей меньше.