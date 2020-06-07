Первая волна тепла с большой вероятностью придет в Москву уже сегодня

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в течение пяти дней температурный фон будет превышать норму на пять градусов. Синоптик пояснил, что это явление считается опасным, поскольку может плохо воздействовать на здоровье людей, особенно пожилых.

Сегодня днем в Москве ожидается 24-26 градусов, в понедельник и вторник — воздух может прогреться до 28, а в среду до 29 градусов. В четверг и пятницу термометры могут дойти до отметки 30 градусов. Похолодания в ближайшее время метеорологи не ожидают.