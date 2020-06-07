Двум полицейским в штате Нью-Йорк, толкнувшим пожилого человека во время протестной акции, предъявлены обвинения

Двум полицейским в городе Баффало, штат Нью-Йорк, предположительно толкнувшим пожилого человека во время протестной акции, предъявлены обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений. В ходе виртуального заседания они заявили о своей невиновности и были отпущены под обязательство явиться в суд 20 июля. Ранее их отстранили от исполнения обязанностей на время расследования без сохранения зарплаты. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что подозреваемых нужно выгнать из полиции, а по результатам расследования, возможно, и привлечь к уголовной ответственности. В знак протеста все 57 сотрудников отряда быстрого реагирования, в котором служили эти полицейские, подали рапорты об увольнении, передает «Русская служба Би-би-си».