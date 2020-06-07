Учреждениям культуры разрешили вместо возврата денег за билеты выдавать ваучеры

Зрителей должны известить о дате и времени проведения мероприятия не позднее шести месяцев после возобновления работы учреждения. Если за полгода этого не произойдет, организатор должен выплатить полную стоимость билета. Новый порядок прописан в постановлении правительства. В нем также закреплен максимальный срок переноса мероприятий — не позднее 18 месяцев с момента снятия ограничений. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сейчас на руках у россиян находятся более семи миллионов билетов на культурные мероприятия, которые не состоялись из-за эпидемии коронавируса.