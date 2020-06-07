Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля

Мехико будет придерживаться ранее принятого соглашения, передает Reuters слова министра энергетики страны Росио Нале. Накануне страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне. Кроме того, страны, которым не удалось полностью выполнить условия соглашения, обязались в июле—сентябре компенсировать несоблюдение квот.
2020-06-07T05:05:00+03:00
2020-06-07T05:05:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 07 июня 2020
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