Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля

Мехико будет придерживаться ранее принятого соглашения, передает Reuters слова министра энергетики страны Росио Нале. Накануне страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне. Кроме того, страны, которым не удалось полностью выполнить условия соглашения, обязались в июле—сентябре компенсировать несоблюдение квот.