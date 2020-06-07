Лиссабон выиграл право принять главные матчи Лиги чемпионов этого сезона

В португальской столице пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал, сообщает издание Bild. Официально о месте проведения мини-турнира должно быть объявлено 17 июня. Он может состояться с 8 по 29 августа. Стоит отметить, что изначально финальный поединок должен был пройти в Стамбуле, однако Союз европейских футбольных ассоциаций решил провести решающие матчи в одной стране. Турция не подошла из-за эпидемиологической обстановки. Как сообщает Bild, на проведение матчей также претендовали Германия и Россия. Быстрее остальных из борьбы выбыла Россия, поскольку руководство УЕФА посчитало эпидемиологическую обстановку в стране неподходящей для организации соревнований.
2020-06-07T04:07:00+03:00
2020-06-07T04:09:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 07 июня 2020
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