Лиссабон выиграл право принять главные матчи Лиги чемпионов этого сезона

В португальской столице пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал, сообщает издание Bild. Официально о месте проведения мини-турнира должно быть объявлено 17 июня. Он может состояться с 8 по 29 августа. Стоит отметить, что изначально финальный поединок должен был пройти в Стамбуле, однако Союз европейских футбольных ассоциаций решил провести решающие матчи в одной стране. Турция не подошла из-за эпидемиологической обстановки. Как сообщает Bild, на проведение матчей также претендовали Германия и Россия. Быстрее остальных из борьбы выбыла Россия, поскольку руководство УЕФА посчитало эпидемиологическую обстановку в стране неподходящей для организации соревнований.