Помпео сравнил политику Китая по отношению к Гонконгу с действиями нацистской Германии во время Второй мировой

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил ужесточение политики Китая по отношению к Гонконгу с действиями нацистской Германии во время Второй мировой. Он отметил, что Пекин, лишая жителей Гонконга их свобод, нарушает свои обязательства перед Великобританией. По мнению Помпео, Германия нарушала схожие обещания, когда только начинала выступать против остальной Европы, пишет издание The Daily Caller. Американский чиновник подчеркнул, что КНР стремится стать единственной, величайшей державой мира. Однако при этом США «обязаны дипломатично выстраивать отношения с Коммунистической партией Китая». Ранее Помпео заявил, что власти рассматривают возможность принятия жителей Гонконга в стране.