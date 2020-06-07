В Риме сторонники крайне правых партий и футбольные фанаты устроили стычку с полицией

Протестующие вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с политикой Италии в области борьбы с коронавирусом. Участники акции призвали правительство уйти в отставку, так как, по их мнению, действия властей привели к развалу экономики и массовой безработице, передает «Би-би-си». После драки между участниками протестов сотни разгоряченных демонстрантов начали избивать полицейских. Они забрасывали их бутылками, камнями и дымовыми бомбами. В ответ полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ.