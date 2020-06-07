Запланированный на сегодня вывозной рейс из Бангкока во Владивосток отложен на неопределенное время

Дополнительная информация будет опубликована позднее, сообщается в официальном телеграм-канале Минкомсвязи. Самолет авиакомпании «Аврора» должен был вылететь накануне поздно вечером из Таиланда и прибыть в Приморье этим утром. Планировалось, что рейс выполнит Airbus А319, вмещающий 128 пассажиров.

С 27 марта Россия полностью остановила международное пассажирское авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. Выполняются только рейсы по вывозу россиян на родину.