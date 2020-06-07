НАТО ведет подготовку на случай второй волны пандемии коронавируса

Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на генерального секретаря организации Йенса Столтенберга. Он отметил, что страны-члены альнса должны согласовать свои планы, для того «чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО», а также государствам-партнерам. Столтенберг отметил, что речь идет о скоординированных действиях по противодействию пандемии. По его словам, министры обороны стран НАТО представят конкретные планы уже в середине июня.