НАТО ведет подготовку на случай второй волны пандемии коронавируса

Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на генерального секретаря организации Йенса Столтенберга. Он отметил, что страны-члены альнса должны согласовать свои планы, для того «чтобы можно было быстрее и лучше помочь членам НАТО», а также государствам-партнерам. Столтенберг отметил, что речь идет о скоординированных действиях по противодействию пандемии. По его словам, министры обороны стран НАТО представят конкретные планы уже в середине июня.
2020-06-07T03:11:00+03:00
2020-06-07T03:12:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 07 июня 2020
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