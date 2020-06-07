Бразилия приостановила публикацию официальных данных о коронавирусе

Последние несколько дней на сайте министерства здравоохранения публикуются только сведения за последние сутки. Бразильский президент Жаир Болсонару поддержал такое решение, передает РИА Новости. По его словам, обновление общей информации не отражает момент, в котором находится страна. Данные о Бразилии перестали обновляться и на сайте университета Джонса Хопкинса. Согласно последним данным, в стране свыше 645 тысяч зараженных COVID-19. Более 35 тысяч — умерли.