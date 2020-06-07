23 лондонских полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства

Они продолжаются в британской столице последние несколько дней. 10 стражей порядка пострадали в субботу, сообщает полиция Лондона. По итогам вчерашней манифестации, которая переросла в стычки с полицией на улице Уайтхолл, где расположены многие правительственные здания, были задержаны 14 человек. В полиции ожидают, что по ходу расследования это число будет расти. По оценке газеты «Дейли мейл», всего в Лондоне в субботу на улицу вышли десятки тысяч человек.
2020-06-07T03:08:00+03:00
2020-06-07T03:09:28+03:00
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03:08, 07 июня 2020
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