23 лондонских полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства

Они продолжаются в британской столице последние несколько дней. 10 стражей порядка пострадали в субботу, сообщает полиция Лондона. По итогам вчерашней манифестации, которая переросла в стычки с полицией на улице Уайтхолл, где расположены многие правительственные здания, были задержаны 14 человек. В полиции ожидают, что по ходу расследования это число будет расти. По оценке газеты «Дейли мейл», всего в Лондоне в субботу на улицу вышли десятки тысяч человек.