Российское отделение Greenpeace посоветовало Путину изменить общенациональный план по восстановлению экономики

Российское отделение Greenpeace посоветовало президенту Владимиру Путину изменить общенациональный план по восстановлению экономики. Из него предлагается исключить положения, которые могут привести к ухудшению экологической ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте организации. Там отмечают, что план правительства «идет вразрез» с поручением Путина по изменению законов об охране природы, данным после разлива топлива в Норильске.
2020-06-07T03:07:00+03:00
2020-06-07T03:08:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 07 июня 2020
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