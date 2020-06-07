В Москве задержали двух журналистов, когда они делали фоторепортаж для проекта «Архнадзор» с крыши дома на Тверской улице. Один из них, Андрей Новичков написал в Фейсбуке, что его с коллегой забрали в ОВД «Тверской». Полицейские собирались составить протокол о нарушении «режима самоизоляции», но у него были с собой редакционное задание, пресс-карта и электронный пропуск. Тогда им вменили мелкое хулиганство, указав в протоколе, что журналист матерился, хотя, как он утверждает, это неправда. Градозащитнику также вручили квитанцию на оплату штрафа в 500 рублей. Он оставил жалобу на действия полиции.