Погода летом на всей территории России ожидается переменчивая

Жара будет чередоваться холодом и дождями. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, причиной такой «капризной» погоды станет нестандартное движение воздушных масс — не с запада на восток, как обычно, а с севера на юг и с юга на север. Сильнее всего это будет проявляться на Урале, передает Ura.ru. По словам синоптика, похожие явления происходят из-за смены климата по всему миру. Ученые уже рассчитали, что опасные явления — ураганы, грозы, сильные ливни — будут происходить чаще. За последние четверть века количество опасных явлений в России увеличилось в два раза.