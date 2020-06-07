Погода летом на всей территории России ожидается переменчивая

Жара будет чередоваться холодом и дождями. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, причиной такой «капризной» погоды станет нестандартное движение воздушных масс — не с запада на восток, как обычно, а с севера на юг и с юга на север. Сильнее всего это будет проявляться на Урале, передает Ura.ru. По словам синоптика, похожие явления происходят из-за смены климата по всему миру. Ученые уже рассчитали, что опасные явления — ураганы, грозы, сильные ливни — будут происходить чаще. За последние четверть века количество опасных явлений в России увеличилось в два раза.
2020-06-07T02:12:00+03:00
2020-06-07T02:13:28+03:00
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02:12, 07 июня 2020
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