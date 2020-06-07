Замкомиссара полиции Нью-Йорка взял на себя ответственность за допущенные массовые грабежи во время протестов

Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер взял на себя ответственность за допущенные массовые грабежи и вандализм во время акций протеста. Он признал, что вел с подчиненными мониторинг соцсетей, но не выявил признаков готовящихся налетов на предприятия розничной торговли. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию которого вела телекомпания Си-эн-эн. По мнению полиции, протестами воспользовались в своих целях обычные преступные группировки. По данным газеты «Дейли ньюс», минувшей ночью в Нью-Йорке были задержаны 40 человек, в ночь на 5 июня — 270, а 1 июня — более 700.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих американских городах после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, при задержании которого полицейские использовали удушающий прием. Четверо сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.