Член ТИК Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в управе Нижегородского района

Член территориальной избирательной комиссии Москвы Ольга Никишина пожаловалась на избиение в здании управы Нижегородского района. Она рассказала интернет-изданию «МБХ медиа», что пришла туда как гражданский активист, поскольку там с 5 июня начали принимать заявления о голосовании по поправкам в Конституцию. У Никишиной возник конфликт с сотрудниками управы. Ее глава Валентина Иванченко распорядилась не пропускать члена ТИК на ее рабочее место, пока она не предъявит паспорт. В результате словесной перепалки волонтер Вера Борисова напала на Никишину и стала избивать, в то время как охранник ее держал. Никишина утверждает, что у нее теперь ссадины, синяки, царапина на лице, сломанные очки и разбитый телефон. Она вызвала скорую помощь и полицию. Но пока ее осматривали врачи, на нее написала заявление Борисова. Теперь активистка опасается, что против нее могут возбудить уголовное дело.