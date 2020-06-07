США готовы помочь России в ликвидации последствий разлива топлива из резервуара ТЭЦ под Норильском

Об этом госсекретарь Майк Помпео неаписал в своем твиттере. Он выразил сожаление по поводу происходящего и заявил, что, несмотря на разногласия между странами, США могут помочь смягчить последствия катастрофы и провести техническую экспертизу. В Совете Федерации сочли «хорошим жестом» данное предложение. Председатель комитета по международным делам Константин Косачев призвал специалистов оценить необходимость данной помощи, передает ТАСС. По мнению сенатора, сам факт такого предложения от США можно только приветствовать.

Авария на предприятии «Норникеля» произошла 29 мая. Из резервуара вылилось более 20 тысяч тонн топлива. По данным источника ТАСС в оперативных службах, содержание вредных примесей в воде на месте произошедшего превышает предельно допустимую концентрацию более чем в 200 раз.