В работе Telegram минувшим вечером произошел глобальный сбой

Первые сообщения об этом появились после 23 часов по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector. Большинство пользователей жаловались на то, что не могут зайти в мессенджер. О проблемах сообщали из России, Украины, Беларуси, Германии, Италии, Нидерландов и еще нескольких стран. Через час Telegram снова заработал. Причины сбоя пока не сообщались.