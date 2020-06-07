Страны ОПЕК+ договорились о продлении сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц — до начала августа

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, в июле, как и в мае-июне, участники сделки будут сокращать добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По предыдущим параметрам договора, во втором полугодии планировалось сокращение на 7,7 миллиона баррелей в день. Соглашение поддержали два крупнейших поставщика — Россия и Саудовская Аравия. Последняя, по данным агентства Reuters, даже предлагала продлить квоты до конца декабря.
2020-06-07T01:07:00+03:00
2020-06-07T01:08:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 07 июня 2020
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