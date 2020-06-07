Учреждениям культуры разрешили вместо возврата денег за билеты выдавать ваучеры на будущее мероприятие

Зрителей должны известить о дате и времени его проведения не позднее шести месяцев после возобновления работы учреждения. Если за полгода это не будет сделано, мероприятие считается отмененным и организатор должен выплатить полную стоимость билета или ваучера. Новый порядок прописан в постановлении правительства. В нем также закреплен максимальный срок переноса мероприятий — не позднее 18 месяцев с момента снятия ограничений. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, сейчас на руках у россиян находятся более семи миллионов билетов на культурные мероприятия, которые не состоялись из-за эпидемии коронавируса. Планируется, что российские музеи смогут возобновить работу в июне, кинотеатры — в середине июля, а театры и концертные залы — осенью.