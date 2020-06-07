Москва пообещала «зеркальный ответ» на высылку российских дипломатов из Чехии

В МИДе квалифицировали это как недружественный и неприличный поступок, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что с российской стороны не только последуют симметричные меры, но это будет учтено в дальнейших отношениях. Захарова напомнила, что Москва и Прага на протяжении последних лет выстраивали взаимодействие во многих сферах. Но на Западе постоянно предпринимали попытки это сотрудничество подорвать. В качестве примеров Захарова привела демонтаж памятника маршалу Коневу и сообщения о готовящемся отравлении пражских чиновников ядом рицин.

5 июня власти Чехии объявили о высылке из страны и.о. главы представительства Россотрудничества в Праге Андрея Кончакова и сотрудника представительства Рыбакова.