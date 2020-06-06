В Белоруссии пройдет очередная акция по сбору подписей для выдвижения на выборы президента оппозиционного кандидата

В Белоруссии сегодня пройдет очередная акция по сбору подписей для выдвижения на выборы президента оппозиционного кандидата. Составить конкуренцию Александру Лукашенко хотел известный в стране блогер Сергей Тихановский, но вместо него документы собирается подать его супруга.

Сергея Тихановского в Белоруссии называют «народным блогером», у него есть поддержка среди людей, особенно это стало очевидно на фоне эпидемии. Но ему выдвинуть свою кандидатуру на выборах не дали – Тихановского арестовали на 15 суток за прошлогоднюю акцию, лишив возможности поставить подпись под документами о регистрации его инициативной группы. Зато это удалось сделать его супруге Светлане, в пользу которой и собираются теперь подписи людей. Каждый раз на таких акциях были огромные очереди. Тихановский стал руководителем инициативной группы жены, но вскоре его опять задержали – по подозрению в применении насилия к сотруднику милиции. Сторонники блогера подчеркивают, что эта была провокация против него – она попала на видео, на котором видно, что Тихановский никого не трогал. Сейчас он находится в СИЗО. А тем временем пикеты, организованные для сбора подписей в поддержку его супруги, срывают силовики. Десятки активистов и волонтеров были задержаны в разных городах Белоруссии.

Выборы в стране должны пройти в августе. В них примет участие Александр Лукашенко, находящийся во главе страны с 1994-го года.