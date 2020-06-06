Муниципальный депутат Илья Азар сегодня должен выйти на свободу

Его арестовали за одиночный пикет у здания главного управления полиции по Москве.

Сегодня подходит к концу срок муниципального депутата Ильи Азара. Он провёл в спецприёмнике десять дней. 28-ого мая Тверской суд Москвы арестовал его на 15 суток по статьям о повторном нарушении правил проведения уличных акций и о несоблюдении режима изоляции. При этом в минувшую пятницу Мосгорсуд признал это решение неправомерным и сократил срок на пять дней.

Илью Азара задержали 26-ого мая на одиночном пикете у здания главного управления МВД по Москве. Поводом для акции стало уголовное преследование основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Против него завели уже четыре дела. Правозащитника обвиняют в вымогательстве у коллеги трёхсот тысяч рублей и в публикации его интимных фотографий в интернете. Сам Воронцов вины не признаёт. Он, как и в последствии Илья Азар, считает, считает, что власти таким образом реагируют на его деятельность по защите прав сотрудников полиции.

В течение последних нескольких недель акции в поддержку Воронцова и Азара проходили в Москве, Санкт-Петербрге, Ростове-на-Дону и других городах. Сейчас многие их участники также ожидают судов.