Москва зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Чехии

Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Последние шаги Чехии будут учтены в выстраивании дальнейших отношений с этой страной. Она охарактеризовала действия чешских властей как «недружественный» и «неприличный» поступок. Решение о высылке было принято на фоне публикаций в чешской прессе о доставке в Прагу яда рицина российским дипломатом.