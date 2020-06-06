Москва зеркально ответит на высылку российских дипломатов из Чехии

Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Последние шаги Чехии будут учтены в выстраивании дальнейших отношений с этой страной. Она охарактеризовала действия чешских властей как «недружественный» и «неприличный» поступок. Решение о высылке было принято на фоне публикаций в чешской прессе о доставке в Прагу яда рицина российским дипломатом.
2020-06-06T23:03:00+03:00
2020-06-06T23:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 06 июня 2020
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