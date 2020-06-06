Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту появления нефтяного пятна в Волге. Как сообщает региональная прокуратура, отобраны пробы воды, устанавливается степень загрязнения. Как передает ТАСС, сотрудники облспаса выехали на место ЧП. По предварительным данным, площадь пятна составила 60 квадратных метров, оно локализовано.