Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту появления нефтяного пятна в Волге. Как сообщает региональная прокуратура, отобраны пробы воды, устанавливается степень загрязнения. Как передает ТАСС, сотрудники облспаса выехали на место ЧП. По предварительным данным, площадь пятна составила 60 квадратных метров, оно локализовано.
2020-06-06T23:02:00+03:00
2020-06-06T23:04:54+03:00
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23:02, 06 июня 2020
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